Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посольство виключило теракт як причину катастрофи в Ірані, але потім видалило новину

МЗС: в катастрофі літака МАУ загинули громадяни 7 країн

В літаку МАУ, який розбився в Ірані, загинули 11 українців - РНБО

З'явилося відео падіння літака МАУ в Ірані з палаючим двигуном






Президентка Єврокомісії висловила співчуття у зв’язку з катастрофою літака МАУ

Середа, 8 січня 2020, 10:34

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття з приводу катастрофи українського літака в Тегерані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Моє найглибше співчуття всім, хто сьогодні вранці втратив близьких у катастрофі українського літака. На даний момент фахівці з авіаційної безпеки розслідують причину катастрофи, щоб надати відповіді на цю жахливу трагедію", - йдеться у заяві.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

В літаку перебували 11 громадян України: 2 пасажирів і 9 членів екіпажу. Загалом в катастрофі загинули громадяни 7 країн.

Дивіться також відео падіння літака МАУ в Ірані.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іран інциденти
powered by lun.ua