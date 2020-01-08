Президентка Єврокомісії висловила співчуття у зв’язку з катастрофою літака МАУ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття з приводу катастрофи українського літака в Тегерані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Моє найглибше співчуття всім, хто сьогодні вранці втратив близьких у катастрофі українського літака. На даний момент фахівці з авіаційної безпеки розслідують причину катастрофи, щоб надати відповіді на цю жахливу трагедію", - йдеться у заяві.

My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.

At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

В літаку перебували 11 громадян України: 2 пасажирів і 9 членів екіпажу. Загалом в катастрофі загинули громадяни 7 країн.

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