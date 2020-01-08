Президентка Єврокомісії висловила співчуття у зв’язку з катастрофою літака МАУ
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття з приводу катастрофи українського літака в Тегерані.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Моє найглибше співчуття всім, хто сьогодні вранці втратив близьких у катастрофі українського літака. На даний момент фахівці з авіаційної безпеки розслідують причину катастрофи, щоб надати відповіді на цю жахливу трагедію", - йдеться у заяві.
My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020
At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy.
Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.
На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.
В літаку перебували 11 громадян України: 2 пасажирів і 9 членів екіпажу. Загалом в катастрофі загинули громадяни 7 країн.
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