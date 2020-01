Президентка Єврокомісії висловила співчуття у зв’язку з катастрофою літака МАУ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття з приводу катастрофи українського літака в Тегерані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Моє найглибше співчуття всім, хто сьогодні вранці втратив близьких у катастрофі українського літака. На даний момент фахівці з авіаційної безпеки розслідують причину катастрофи, щоб надати відповіді на цю жахливу трагедію", - йдеться у заяві.

