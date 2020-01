Президент Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу катастрофы украинского самолета в Тегеране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мое глубокое сочувствие всем, кто сегодня утром потерял близких в катастрофе украинского самолета. На данный момент специалисты по авиационной безопасности расследуют причину катастрофы, чтобы дать ответы на эту ужасную трагедию", - говорится в заявлении.

My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.

At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy.