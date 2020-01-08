Президент Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу катастрофы украинского самолета в Тегеране.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Мое глубокое сочувствие всем, кто сегодня утром потерял близких в катастрофе украинского самолета. На данный момент специалисты по авиационной безопасности расследуют причину катастрофы, чтобы дать ответы на эту ужасную трагедию", - говорится в заявлении.
My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020
At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy.
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. Причины катастрофы неизвестны.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. На месте трагедии продолжается поисковая операция.
В самолете находились 11 граждан Украины: два пассажира и девять членов экипажа. Всего в катастрофе погибли граждане семи стран.
Смотрите также видео падения самолета МАУ в Иране.