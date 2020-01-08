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Президент Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ

Среда, 8 января 2020, 10:34

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу катастрофы украинского самолета в Тегеране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мое глубокое сочувствие всем, кто сегодня утром потерял близких в катастрофе украинского самолета. На данный момент специалисты по авиационной безопасности расследуют причину катастрофы, чтобы дать ответы на эту ужасную трагедию", - говорится в заявлении.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. Причины катастрофы неизвестны.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. На месте трагедии продолжается поисковая операция.

В самолете находились 11 граждан Украины: два пассажира и девять членов экипажа. Всего в катастрофе погибли граждане семи стран.

Смотрите также видео падения самолета МАУ в Иране.

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