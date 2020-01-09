Трюдо поручил договориться об участии Канады в расследовании катастрофы с МАУ

Канада рассчитывает сыграть значительную роль в расследовании Ираном катастрофы самолета МАУ, в результате которой погибли 63 граждане Канады - хотя в этих двух стран нет дипломатических отношений.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

Трюдо отметил, что 138 из 176 человек на борту самолета рейса, следовавшего в Киев, должны были продолжить перелет в Канаду. Все на борту погибли, когда самолет разбился вскоре после взлета.

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Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2012 году. Трюдо заявил, что министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань позвонит своему иранскому коллеге Мохаммеду Джаваду Зарифу позже в среду, чтобы подчеркнуть необходимость надлежащего расследования катастрофы.

"Канада является одной из немногих стран с высоким уровнем экспертизы, когда дело касается подобных аварий, поэтому мы можем внести большой вклад", - сказал Трюдо.

Я уверен, что в нашем взаимодействии, как через наших союзников, так и непосредственно, мы сделаем все возможное, чтобы внести значительный вклад в это расследование", - заявил он на пресс-конференции в Оттаве.

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Италия обычно выступает в роли доверенного лица для связей между Канадой и Ираном. Посол Украины также заявил, что украинское правительство готово помочь.

Как известно, среди жертв катастрофы были граждане 7 стран, но особенно велико количество канадских граждан, преимущественно иранского происхождения.

Как сообщалось ранее, США предложили Украине помощь после авиакатастрофы в Иране. Расследование с участием украинской стороны должно начаться в Иране в ближайшее время.