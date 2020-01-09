Камера спостереження зняла момент падіння літака МАУ: відео

Момент падіння літака "Міжнародних авіаліній України" 8 січня в Ірані потрапив в об’єктив камери спостереження.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Раніше опубліковане відео падіння літака Boeing 737-800 демонструє, що літак загорівся ще до падіння на землю. На кадрах нового відео видно, як у темряві раптово спалахує світло, а потім вулицею, поруч з будинками, розлітаються палаючі уламки.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

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На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Джерело у канадських безпекових заявило, що "початкова оцінка" західних розвідувальних служб свідчить про те, що український авіалайнер не був збитий ракетою, а, найімовірніше, літак зіткнувся з серйозною технічною несправністю під час польоту.

Розслідування катастрофи має розпочатися в Ірані найближчим часом.