Іранська криза: Вашингтон заявив про готовність до переговорів з Тегераном

США заявили про готовність "без попередніх умов вступити в серйозні переговори" з Іраном.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це йдеться у листі постійної представниці США до Ради безпеки ООН.

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У листі Келлі Крафт заявила, що США готові вести переговори "з метою запобігання подальшої загрози міжнародному миру і безпеці або ескалації з боку іранського режиму".

Крафт заявила, що рішення вбити іранського генерала Касема Сулеймані було виправданим відповідно до статті 51 Статуту ООН, яка вимагає від держав "негайно повідомляти" Раді безпеки про будь-які заходи, вжиті під час реалізації права на самооборону. Іран також посилався на статтю 51, виправдовуючи ракетні напади на бази, де розквартировані війська США.

Вона додала, що США вживатимуть додаткових дій на Близькому Сході "в міру потреби" для захисту свого персоналу та інтересів.

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Нагадаємо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї назвав ракетні удари "ляпасом" по США і закликав покласти край американській присутності на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп не став іти на військову ескалацію з Іраном попри атаку на бази в Іраку, де розміщений американський контингент. Фактично, єдиною відповіддю на удари Ірану стануть анонсовані Трампом жорсткі економічні санкції.

Палата представників США запланувала на четвер голосування щодо обмеження можливості президента Дональда Трампа вести війну проти Ірану без спеціального схвалення Конгресу.