Иранский кризис: Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Тегераном

США заявили о готовности "без предварительных условий вступить в серьезные переговоры" с Ираном.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом говорится в письме постоянного представителя США в Совете безопасности ООН.

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В письме Келли Крафт заявила, что США готовы вести переговоры "с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

Крафт заявила, что решение убить иранского генерала Касема Сулеймани было оправданным в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая требует от государств "немедленно сообщать" Совету безопасности о любых мерах, принятых во время реализации права на самооборону. Иран также ссылался на статью 51, оправдывая ракетные нападения на базы, где расквартированы войска США.

Она добавила, что США предпримут дополнительные действия на Ближнем Востоке "при необходимости" для защиты своего персонала и своих интересов.

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Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал ракетные удары "пощечиной" по США и призвал положить конец американскому присутствию на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп не стал идти на военную эскалацию с Ираном, несмотря на атаку на базы в Ираке, где размещен американский контингент. Фактически, единственным ответом на удары Ирана станут анонсированные Трампом жесткие экономические санкции.

Палата представителей США запланировала на четверг голосование по ограничению возможности президента Дональда Трампа вести войну против Ирана без специального одобрения Конгресса.