Президент Європейської ради закликав Іран дотримуватися ядерної угоди

Президент Європейської ради Шарль Мішель в телефонній розмові з президентом Ірану Хасаном Рухані закликав Тегеран дотримуватися угоди щодо іранської ядерної програми 2015 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Європейської ради.

"Шарль Мішель висловив надію, що не буде подальших спроб посилити напруженість в регіоні, які могли б привести до деескалації ситуації на Близькому Сході. Президент Ірану заявив, що Європейський союз завжди грав стабілізуючу і відповідальну роль в регіоні і що Іран готовий продовжувати тісну співпрацю з ЄС", - йдеться в заяві.

Мішель повторив, що ЄС готовий посилити свою взаємодію з усіма сторонами, щоб розрядити напруженість.

"Угода про СВПД (Спільний всеосяжний план дій) стала важливим досягненням після десяти років інтенсивних міжнародних переговорів і залишається важливим інструментом регіональної стабільності. Президент Європейської ради закликав президента Ірану уникати незворотних процесів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані 8 січня, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Ввечері 8 січня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить нові санкції проти Ірану у відповідь на його дестабілізуючу поведінку.

Однак, Трамп не став іти на військову ескалацію з Іраном і лише заявив, що заявив, що проситиме про більш активну участь НАТО у врегулюванні ситуації на Близькому Сході.

Детально про передумови цього нападу читайте в статті "Ракетний удар по політиці США: як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну"