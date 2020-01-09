Президент Европейского совета призвал Иран соблюдать ядерное соглашение

Президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани призвал Тегеран соблюдать соглашение по иранской ядерной программе 2015 года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Европейского совета.

"Шарль Мишель выразил надежду, что не будет дальнейших попыток усилить напряженность в регионе, которые могли бы привести к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Президент Ирана заявил, что Европейский Союз всегда играл стабилизирующую и ответственную роль в регионе и что Иран готов продолжать тесное сотрудничество с ЕС", - говорится в заявлении.

Мишель повторил, что ЕС готов усилить свое взаимодействие со всеми сторонами, чтобы разрядить напряженность.

"Соглашение о СВПД (Общем всеобъемлющем плане действий) стало важным достижением после десяти лет интенсивных международных переговоров и остается важным инструментом региональной стабильности. Президент Европейского совета призвал президента Ирана избегать необратимых процессов", - говорится в заявлении.

Напомним, две военные базы в Ираке, где размещен американский военный контингент, были атакованы в ночь на 8 января, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это было его нападение и что готовятся другие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.

Подробно о предпосылках этого нападения читайте в статье "Ракетный удар по политике США: как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину".