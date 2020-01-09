Авіакатастрофа в Ірані: Канада просить Італію про дипломатичну допомогу

Уряд Італії каже, що Канада, яка не має дипломатичного представництва в Ірані, попросила італійської допомоги "для захисту канадських інтересів та сприяння діяльності з консульської допомоги" в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що міністр Луїджі Ді Майо розмовляв телефоном зі своїм канадським колегою Франсуа-Філіпом Шампанем після того, як 63 громадян Канади загинули в авіакатастрофі під Тегераном.

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Ді Майо запевнив канадців у "будь-якій допомозі та підтримці" з боку Італії, йдеться у повідомленні. Шампань в окремій заяві назвав Італію "силою, яка захищає Канаду в Ірані".

Канадський прем’єр Джастін Трюдо доручив домовитись про участь Канади у розслідуванні катастрофи літака МАУ.