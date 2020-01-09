Авиакатастрофа в Иране: Канада просит Италию о дипломатической помощи

Правительство Италии говорит, что Канада, не имеющая дипломатического представительства в Иране, попросила итальянской помощи "для защиты канадских интересов и содействия деятельности по консульской помощи" в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Министерство иностранных дел Италии заявило, что министр Луиджи Ди Майо разговаривал по телефону со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем после того, как 63 гражданина Канады погибли в авиакатастрофе под Тегераном.

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Ди Майо заверил канадцев в "любой помощи и поддержке" со стороны Италии, говорится в сообщении. Шампань в отдельном заявлении назвал Италию "силой, которая защищает Канаду в Иране".

Канадский премьер Джастин Трюдо поручил договориться об участии Канады в расследовании катастрофы самолета МАУ.