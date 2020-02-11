У Німеччині повторно арештували росіянина - ймовірного вбивцю чеченського командира в Берліні

Федеральна прокуратура ФРН повторно заарештувала росіянина, підозрюваного у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на оприлюднене 11 лютого повідомлення відомства.

"Виданий новий ордер на арешт російського громадянина Вадима К., він же Вадим С. за підозрою у вбивстві Торніке К., який має російське і грузинське громадянства, а також в порушенні закону про обіг зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей ордер замінює виданий 24 серпня 2019 року судом в Берліні.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою в німецькій столиці. За даними агентства DPA, новий ордер дозволить співробітникам Федеральної прокуратури повторно допитати підозрюваного, якого доставлять в Федеральну судову палату в Карлсруе.

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Справу про вбивство Хангошвілі берлінська прокуратура передала генпрокуратурі на початку грудня. Це відбувається лише при підозрі, що до злочину причетні спецслужби іншої держави. Як повідомила пресслужба відомства, німецькі слідчі органи перевіряють можливу причетність державних органів РФ або Чечні до організації вбивства Хангошвілі.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Його вбили пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований за звинуваченням у вбивстві Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства.

Росія у відповідь вирішила вислати двох німецьких дипломатів з Москви.