Турция перебросила в Сирию 150 грузовиков с БТР, танками и САУ

Командование вооруженных сил Турции продолжает переброску войск и военной техники в район наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Очередная колонна из 150 фур, загруженных самоходными артиллерийскими установками, танками и бронетранспортерами прибыла в район Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией.

Сюда же прибыли грузовики с боеприпасами. Колонна двинулась к границе с целью переброски на северо-запад Сирии.

За последние недели в Идлибе были убиты 13 турецких солдат, что вызвало удары Анкары в ответ.

Президент Тайип Эрдоган потребовал от России пересмотреть сотрудничество с режимом Башара Асада, однако 16 февраля силы Асада при поддержке Москвы взяли под контроль район Большого Алеппо после того, как последние оставшиеся боевики бежали на запад последней открытой дорогой.

С размещением российских военных на шоссе Алеппо-Дамаск, маловероятно, что турецкая армия атакует позиции сирийской армии где-нибудь вдоль проезжей части.