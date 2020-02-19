Норвегия: суд оправдал государство по делу шпионов в России

Суд в Осло во вторник оправдал норвежское государство, которому конкретная фирма предъявила иск о финансовых потерях из-за халатного подхода разведывательных органов страны к набору информаторов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Компания Olen Betong обвинила норвежскую внутреннюю и внешнюю разведки в попытке в 2010 году сделать информаторами двух ее сотрудников, работавших в филиале компании в Мурманской области России.

Компания, имеющая бизнес-интересы на северо-западе России, заявила, что спецслужбы осуществляли неоднократные неосторожные контакты в течение последнего десятилетия, на что обратили внимание российские власти.

Olen Betong заявила, что это привело к потере важного контракта в России и юридическим проблемам для основателя компании Атле Берге и работника Курта Сто.

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Сотрудников арестовали и допросили в Мурманске, а затем объявили персонами нон грата в России на десять лет.

Olen Betong требовала от государства 13,9 млн евро возмещения ущерба.

Хотя государство признало, что контакты осуществлялись разведывательными службами, оно утверждало, что службы не действовали небрежно, и дискуссии по поводу безопасности являются частью обычных операций.

В своем решении суд встал на сторону государства и установил, что "нет оснований для ответственности спецслужб ни объективно, ни вследствие халатности".

Атле Берге во вторник заявил, что, скорее всего, обжалует это решение.

В пятидневном судебном заседании участвовали высокопоставленные свидетели, такие как бывший министр иностранных дел и нынешний лидер Лейбористской оппозиции Йонас Гахр Сторе.

Еще одним свидетелем выступил Фруде Берг, который находился в заключении в России, но был освобожден в прошлом году при обмене шпионами.

Берг был приговорен к 14 годам тюрьмы в апреле 2019 года после того, как признал, что выступал курьером для норвежской разведки.