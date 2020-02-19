Норвегия: суд оправдал государство по делу шпионов в России
Суд в Осло во вторник оправдал норвежское государство, которому конкретная фирма предъявила иск о финансовых потерях из-за халатного подхода разведывательных органов страны к набору информаторов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Компания Olen Betong обвинила норвежскую внутреннюю и внешнюю разведки в попытке в 2010 году сделать информаторами двух ее сотрудников, работавших в филиале компании в Мурманской области России.
Компания, имеющая бизнес-интересы на северо-западе России, заявила, что спецслужбы осуществляли неоднократные неосторожные контакты в течение последнего десятилетия, на что обратили внимание российские власти.
Olen Betong заявила, что это привело к потере важного контракта в России и юридическим проблемам для основателя компании Атле Берге и работника Курта Сто.
Сотрудников арестовали и допросили в Мурманске, а затем объявили персонами нон грата в России на десять лет.
Olen Betong требовала от государства 13,9 млн евро возмещения ущерба.
Хотя государство признало, что контакты осуществлялись разведывательными службами, оно утверждало, что службы не действовали небрежно, и дискуссии по поводу безопасности являются частью обычных операций.
В своем решении суд встал на сторону государства и установил, что "нет оснований для ответственности спецслужб ни объективно, ни вследствие халатности".
Атле Берге во вторник заявил, что, скорее всего, обжалует это решение.
В пятидневном судебном заседании участвовали высокопоставленные свидетели, такие как бывший министр иностранных дел и нынешний лидер Лейбористской оппозиции Йонас Гахр Сторе.
Еще одним свидетелем выступил Фруде Берг, который находился в заключении в России, но был освобожден в прошлом году при обмене шпионами.
Берг был приговорен к 14 годам тюрьмы в апреле 2019 года после того, как признал, что выступал курьером для норвежской разведки.