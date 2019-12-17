Назвали ім'я висланого з Німеччини шпигуна РФ: слід веде до Бундестагу

Одним із двох висланих з Німеччини співробітників російського посольства є Євгеній Суцький, який офіційно був заступником військового аташе при диппредставництві в Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на розслідування сайту Bellingcat і видання Bild.

Суцький є висококласним російським шпигуном, що працював у Німеччині на російську військову розвідку ГРУ, йдеться у матеріалі.

Він народився 1984 року в місті Гуково біля російсько-українського кордону. У 2005 році у віці 21 року він поїхав до Москви, щоб навчатися там в гірничому університеті. В університеті він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Жанною, потім обох завербувала російська військова розвідка ГРУ, йдеться у матеріалі. Дружина мешкала із Суцьким у Берліні до грудня.

Хоча Суцький не пізніше 2008 року перейшов до академії російської військової спецслужби, його адресою і раніше залишався адреса студентського гуртожитку гірничого університету. За інформацією Bellingcat, таке відбувається здебільшого у випадках, коли російське керівництво має намір відрядити співробітників спецслужб за кордон під виглядом дипломатів.

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"28 червня 2017 року Суцький був офіційно переведений до Берліна, отримавши тут як маскування посаду заступника військового аташе", - сказано в розслідуванні.

В поле зору спецслужб 35-річний чоловік опинився в липні 2019 року. На прийомі в китайському посольстві німецький посередник ГРУ представив його колишньому кандидату від партії ХДС в Бундестаг Салахдіну Кобану. На думку розслідувачів, це був цілеспрямований акт шпигунства, тому що Кобан працював на депутата від ХДС Йоахіма Пфайффера, спікера ХДС / ХСС з економічних і енергетичних питань, члена комітету з економіки та енергетики, який всередині ХДС є рушійною силою з реалізації проєкту "Північний потік-2".

Кобан і Суцький зустрічалися щонайменше тричі, пише видання. Суцький нібито від самого початку робив "спроби завербувати" Кобана. Пфайффер, у свою чергу, заперечив зв'язок, зокрема непрямий, з, можливо, сумнівними представниками російського посольства.

Суцький допомагав "індоктринізувати" дітей російських дипломатів, читаючи лекції в школі посольства Росії. Після його екстрадиції з Німеччини посольство Росії видалило повідомлення про одну з його лекцій. Але вони забули видалити фотографії, використані в статті.

After he was extradited from Germany, the Russian Embassy deleted an article about one of his lectures.

But they forgot to delete the pictures used in the article ...#ShitHappens pic.twitter.com/uJS28AWe2m — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 16, 2019

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства в Німеччині колишнього чеченського польового командира.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.