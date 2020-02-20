"Стены бесполезны": спикер Европарламента осудил решение Греции в отношении мигрантов
Президент Европейского парламента Давид Сассоли раскритиковал решение властей Греции построить плавучий барьер, чтобы помешать проникновению нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
"Строить стены бесполезно. Я думаю, это просто доказывает, что правительства пытаются показать общественности, что они принимают какие-то меры. Для всех было бы гораздо лучше собраться вместе, чтобы создать европейскую иммиграционную политику. Стены никогда не решали проблем ни на суше, ни в море", - заявил председатель Европарламента.
Недавно греческое правительство решило установить "плавучую систему защиты" в Эгейском море, чтобы остановить мигрантов, прибывающих из турецкого побережья.
На днях правительство Греции заявило, что приостанавливает чрезвычайный план строительства лагерей для содержания мигрантов на греческих островах вблизи турецкого побережья.