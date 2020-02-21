Эскалация в Сирии: Меркель и Макрон позвонили с предостережениями Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в четверг отвлеклись от внеочередного саммита ЕС по вопросам бюджета в Брюсселе, чтобы позвонить Владимиру Путину и призвать его провести встречу по прекращению огня в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

По информации дворца, канцлер и президент хотели предупредить президента Путина "о гуманитарном положении гражданского населения в провинции Идлиб в Сирии".

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Макрон и Меркель "призвали к немедленному прекращению военных действий" и попросили стороны "не блокировать доступ гуманитарной помощи нуждающемуся населению". При этом в заявлении нет прямых упоминаний о том, что Россия в течение многих месяцев блокирует на Совете безопасности ООН соглашение о доступе к гуманитарной помощи.

Лидеры заявили о своей готовности быстро встретиться с президентом Путиным и президентом Эрдоганом, "чтобы найти политическое решение кризиса". Как известно, Россия в сирийском конфликте поддерживает правительственные войска Башара Асада, которые в последние дни активно вытесняют в Идлибе силы оппозиции.

Кремль выступил со своим заявлением после звонка, предоставив свою версию событий. У президента РФ заявили, что разговор состоялся в контексте резкого обострения обстановки в Идлибе "в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей".

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"Акцентировалось на важности недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения. Владимир Путин отметил необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - говорится в заявлении Кремля.

По данным источников издания Politico, позвонить Путину решил Макрон. Но звонили из комнаты немецкой делегации в Европейском совете в Брюсселе.

Европейский совет также опубликовал заявление о ситуации в Идлибе в четверг вечером, в которой также прямо не упоминается Россия.

Напомним, 20 февраля турецкая армия начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб. Анкара является главным военным покровителем оппозиционных сил, все еще присутствующих в Идлибе, и в последние недели она направила в этот район дополнительные войска.

Ожидается, что Меркель и Макрон позвонят в пятницу турецкому президенту Эрдогану.