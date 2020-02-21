Ердоган і Путін обговорили ситуацію в сирійському Ідлібі

Президенти Росії і Туреччини провели телефонні переговори щодо ескалації напруги у сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда", про хід розмови проінформувало державне турецьке агентство Anadolu.

Президент Ердоган раніше заявляв, що після телефонної розмови з Путіним визначить позицію Туреччини щодо її подальших дій в Ідлібі.

Читайте також Туреччина після авіанальоту Росії в Сирії заявила про загибель двох своїх військових

Як стверджується в заяві агентства, Ердоган заявив Путіну, що наступ сил режиму Асада та гуманітарну кризу в провінції слід негайно зупинити. Ердоган і Путін висловили прихильність всім досягнутим раніше домовленостям щодо Сирії.

Пресслужба Кремля наразі не оприлюднила своє повідомлення про результат переговорів.

20 лютого Макрон і Меркель подзвонили Путіну, щоб висловити свою стурбованість гуманітарною ситуацією в Ідлібі, і закликали провести саміт щодо ситуації в регіоні.

21 лютого Меркель та Макрон провели аналогічну розмову з Ердоганом.

Нагадаємо, 20 лютого турецька армія розпочала військову операцію проти режиму сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб. Анкара є головним військовим покровителем опозиційних сил, все ще присутніх в Ідлібі, і в останні тижні вона направила в цей район додаткові війська.