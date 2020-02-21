Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Президенты России и Турции провели телефонные переговоры по эскалации напряжения в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", о ходе разговора проинформировало государственное турецкое агентство Anadolu.

Президент Эрдоган ранее заявлял, что после телефонного разговора с Путиным определит позицию Турции в отношении ее дальнейших действий в Идлибе.

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Как утверждается в заявлении агентства, Эрдоган заявил Путину, что наступление сил режима Асада и гуманитарный кризис в провинции следует немедленно остановить. Эрдоган и Путин выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Пресс-служба Кремля пока не обнародовала свое сообщение о результате переговоров.

20 февраля Макрон и Меркель позвонили Путину, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Идлибе, и призвали провести саммит по ситуации в регионе.

21 февраля Меркель и Макрон провели аналогичную беседу с Эрдоганом.

Напомним, 20 февраля турецкая армия начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб. Анкара является главным военным покровителем оппозиционных сил, все еще присутствующих в Идлибе, и в последние недели она направила в этот район дополнительные войска.