Совет Европы бьет тревогу из-за усиления ультранационализма и ксенофобии в Европе

В Европе растет влияние ультранационалистической и ксенофобской политики, язык ненависти задает тон в соцсетях, господствуют антисемитизм, антимусульманская ненависть, а неправительственные организации, работающие с уязвимыми группами, оказываются во все более враждебной среде.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете за 2019 год Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН), основанной Советом Европы.

"Европа сталкивается с потрясающей реальностью: антисемитские, антимусульманские и другие расистские преступления на почве ненависти растут с тревожной скоростью, последним примером является экстремистская стрельба в Ханау, Германия, в которой погибли девять человек и несколько получили ранения. Такие угрожающие поступки часто становятся причиной токсичных слов и теорий заговора, которые распространяются в социальных сетях и интернете ", - сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Мы должны прекратить распространение токсической риторики со стороны расистских экстремистов, что бьет в самое сердце нашей демократии", - добавила она.

Целями длительных предубеждений, дискриминации, ксенофобской риторики и насилия, отмечается в отчете ЕКРН, являются мусульмане, евреи, цыгане и темнокожие, говорится в отчете.

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Хотя многие страны принимают меры для обеспечения прав ЛГБТ, некоторые движутся в обратном направлении, при этом представители ЛГБТ продолжают сталкиваться с преследованиями, угрозами и насилием, говорится в докладе.

Нарастающее чувство незащищенности среди европейцев продолжает подпитывать антимигрантские настроения. Эти настроения широко используются ксенофобскими националистами, отмечает орган Совета Европы, и для урегулирования этого вопроса необходим активный подход и поддержка инклюзивного образования.

Ситуацию ухудшило то, что тем, кто отстаивает интересы уязвимых групп, национальным органам по вопросам равенства, до сих пор не хватает финансовых ресурсов и персонала, а также полномочий по оказанию поддержки жертвам и защиты их в судах.

Возникают новые вызовы, связанные с влиянием искусственного интеллекта (AI) на дискриминацию в обществе, отмечается в отчете.

"Очевидно, что случаи преднамеренной дискриминации из-за AI редки. Однако примеры непреднамеренной и / или косвенной дискриминации многократно увеличиваются, как правило, из-за предвзятости разработчиков самих систем; недостаточной прозрачности процессов AI; необъективных и ограниченных данных о его обучении, а также отсутствия механизмов выявления и предотвращения дискриминации ", - говорится в документе.