Сотні мігрантів прямують з Туреччини до кордонів ЄС - ЗМІ

Сотні мігрантів 28 лютого перемістилися північним заходом Туреччини до її кордонів з Грецією та Болгарією, передають турецькі ЗМІ, після того як високопоставлений чиновник заявив, що Анкара більше не стримуватиме на кордоні сирійських біженців, які намагаються потрапити до Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

Згодом турецький чиновник повідомив Reuters, що турецька поліція, берегова охорона та прикордонна безпека отримали розпорядження припинити протистояння переходам біженців сухопутних і морських кордонів у напрямку Європи в очікуванні швидкого прибуття біженців з Ідлібу.

Інформаційне агентство Demiroren повідомило, що в групі, яка близько опівночі почала прямувати до кордонів між двома країнами Європейського Союзу та турецькою провінцією Едірне, було близько 300 мігрантів, зокрема жінки та діти.

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Сирійці, іранці, іракці, пакистанці та марокканці були серед тих, хто входив до цієї групи.

У повідомленні сказано, що мігранти також зібралися в західному турецькому прибережному районі Айваджик у провінції Чанаккале з метою переміщення на човні до грецького острова Лесбос.

Reuters не змогло самостійно перевірити, хто ці люди, та куди вони зібралися. Відеоматеріали з мігрантами, які транслюються провладними турецькими телеканалами, також не вдалося перевірити негайно.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово погрожував відкрити ворота мігрантам для переміщення до Європи. Якщо він зробить це, то скасує обіцянку Туреччини ЄС, зроблену у 2016 році, і може залучити західні держави до протистояння в Ідлібі.

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Близько мільйона мирних жителів були переміщені до турецького кордону з грудня, коли підтримувані Росією сирійські урядові сили захопили територію у підтримуваних Туреччиною сирійських повстанців.

Турецький мовник NTV показав десятки людей, які йдуть полями з рюкзаками, і зазначив, що біженці намагалися перетнути кордон з Болгарією в Капікуле, але їх не пропустили.

Також сказано, що ця ж група мігрантів пройшла через поля, щоб дістатися до прикордонного переходу Пазаркуле до Греції, але незрозуміло, що з ними сталося згодом.