Сотни мигрантов направляются из Турции к границам ЕС – СМИ

Сотни мигрантов 28 февраля переместились через северо-запад Турции к ее границам с Грецией и Болгарией, передают турецкие СМИ, после того как высокопоставленный чиновник заявил, что Анкара больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

Впоследствии турецкий чиновник сообщил Reuters, что турецкая полиция, береговая охрана и пограничники получили распоряжение прекратить мешать переходу беженцев через сухопутные и морские границы в направлении Европы в ожидании скорого прибытия беженцев из Идлиба.

Информационное агентство Demiroren сообщило, что в группе, которая около полуночи начала идти к границам между двумя странами Европейского Союза и турецкой провинцией Эдирне, было около 300 мигрантов, в том числе женщины и дети.

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Сирийцы, иранцы, иракцы, пакистанцы и марокканцы были среди тех, кто входил в эту группу.

В сообщении сказано, что мигранты также собрались в западном турецком прибрежном районе Айваджик в провинции Чанаккале, чтобы переплыть на лодках на греческий остров Лесбос.

Reuters не смогло самостоятельно проверить, кто эти люди и куда они собрались. Видеоматериалы с мигрантами, которые транслируются провластными турецкими телеканалами, также не удалось быстро проверить.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал открыть ворота мигрантам для перемещения в Европу. Если он сделает это, то отменит обещание Турции ЕС, сделанное в 2016 году, и может вовлечь западные государства в противостояние в Идлибе.

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Около миллиона мирных жителей переместились к турецкой границе с декабря, когда поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы захватили территорию у поддерживаемых Турцией сирийских повстанцев.

Турецкий вещатель NTV показал десятки людей, которые идут по полям с рюкзаками, и отметил, что беженцы пытались пересечь границу с Болгарией в Капикуле, но их не пропустили.

Также сказано, что эта группа мигрантов прошла через поля, чтобы добраться до пограничного перехода Пазаркуле в Грецию, но непонятно, что с ними произошло потом.