Украина обеспокоена эскалацией в Сирии и осуждает действия России и Асада

Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего гибнут как военные, так и гражданские.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины 28 февраля, сообщает "Европейская правда".

"Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, призывающих к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса", - заявили в Киеве.

"Страданиям людей должен быть положен конец, и нужно предотвратить очередную гуманитарную катастрофу в Сирии", - добавили в МИД.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

В ответ Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе.

Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что Анкара больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу.