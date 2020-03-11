Італія збільшить витрати на боротьбу з коронавірусом до 25 млрд євро

Італія збільшить витрати, щоб допомогти економіці впоратися з впливом коронавірусу і, можливо, встановить подальші обмеження на пересування, щоб уповільнити поширення хвороби.

Про це заявив прем'єр-міністр Джузеппе Конте, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Конте сказав, що уряд відкладе 25 мільярдів євро, щоб допомогти пом'якшити вплив на економіку. Лише тиждень тому він говорив, що потрібно 7,5 мільярдів євро.

"Ці кошти не будуть використані негайно, але, безумовно, їх будуть використовувати, щоб впоратися з усіма труднощами цієї надзвичайної ситуації", - сказав Конте.

Додаткові витрати означають, що дефіцит бюджету Італії на 2020 рік буде вищим за 3% від ВВП, максимально встановленого правилами ЄС показника.

Міністр економіки Роберто Гуальтьєрі, який минулого тижня прогнозував дефіцит у 2,5%, у середу відмовився від поставлення нової мети і попередив, що економіку Італії може очікувати "значне скорочення" у річному прирості ВВП у 2020 році.

Нагадаємо, інституції ЄС та країни-члени блоку домовились полегшити бюджетні правила та залучити щонайменше 25 мільярдів євро європейських коштів для подолання економічних наслідків коронавірусу.

Кількість жертв захворювання на території найбільш постраждалої в Європі Італії станом на вечір 10 березня складає 631.

Детальніше про ситуацію в країні, де оголосили карантин, читайте у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії".