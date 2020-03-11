Италия увеличит расходы на борьбу с коронавирусом в 25 млрд евро

Италия увеличит расходы, чтобы помочь экономике справиться с влиянием коронавируса и, возможно, установит дальнейшие ограничения на передвижение, чтобы замедлить распространение болезни.

Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Конте сказал, что правительство выделит 25 млрд евро, чтобы помочь смягчить влияние на экономику. Всего неделю назад он говорил, что нужно 7,5 млрд евро.

"Эти средства не будут использованы немедленно, но, безусловно, их будут использовать, чтобы справиться со всеми трудностями этой чрезвычайной ситуации", - сказал Конте.

Дополнительные расходы означают, что дефицит бюджета Италии на 2020 год будет выше 3% от ВВП, максимально установленного правилами ЕС показателя.

Министр экономики Роберто Гуальтьери, который на прошлой неделе прогнозировал дефицит в 2,5%, в среду отказался от постановки новой цели и предупредил, что экономику Италии может ожидать "значительное сокращение" в годовом приросте ВВП в 2020 году.

Напомним, институты ЕС и страны-члены блока договорились облегчить бюджетные правила и привлечь не менее 25 млрд евро европейских средств для преодоления экономических последствий коронавируса.

Напомним, количество жертв заболевания на территории наиболее пострадавшей в Европе Италии по состоянию на вечер 10 марта составляет 631.

Подробнее о ситуации в стране, где объявлен карантин, читайте в статье: "Без свадеб, футбола и туристов: что происходит в изолированной из-за коронавируса Италии".