Украина фактически отменяет авиасообщение с Италией - Шмыгаль

Украинские авиакомпании начали реализацию решения о фактическом прекращении авиасообщения с Италией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 11 марта на брифинге по результатам заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации. Это фактически отмена авиасообщения с Италией, пока что", - сказал Шмыгаль.

"В дальнейшем будем наблюдать. В тех странах, где будет параболически этот вирус распространяться, мы будем также принимать соответствующие решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение", - добавил премьер.

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Из 219 пунктов пропуска на границе с 12 марта будут работать только 49, остальные будут закрыты для граждан и автотранспорта, подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp Airlines 11 марта заявила, что сокращает полетную программу в Италию и Израиль в связи с распространением эпидемии коронавируса. Выполнение рейсов в Неаполь продолжится без изменений.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 10 марта сообщила об отмене ряда авиарейсов в Италию и еще 15 стран мира.

В частности МАУ приостановит выполнение рейсов в Венецию до 12 апреля.