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В МЗС розказали, скільки українців хворіють на COVID-19 в ЄС

Четвер, 12 березня 2020, 12:27

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, станом на 12 березня відомо лише про один випадок захворювання COVID-19 у громадян України в Європі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це міністр розповів на брифінгу в Києві у четвер.

"Станом на зараз нам відомо про одного громадянина в Італії, який захворів", - зазначив міністр.

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"Загалом у нас є 5 інфікованих громадян за кордоном – один в Італії, як я сказав, і ще 4 в Японії, які вже виписані з лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує", - додав Кулеба

На початку березня в МЗС розповіли про стан інфікованої українки, яка перебуває у лікарні "Котуньо".

Кулеба окремо зазначив, що МЗС обіцяє підтримку українцям, які протермінували перебування за кордоном через коронавірус. Він закликав громадян за кордоном у разі виникнення проблем звертатись за телефоном гарячої лінії МЗС: 044-238-16-57.

МЗС також просить українців, які запланували туристичну поїздку за кордон, відмовитись від своїх планів через пандемію коронавірусу. 

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