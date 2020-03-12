В МИД рассказали, сколько украинцев болеют COVID-19 в ЕС

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, по состоянию на 12 марта известно лишь об одном случае заболевания COVID-19 у граждан Украины в Европе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом министр рассказал на брифинге в Киеве в четверг.

"По состоянию на сейчас нам известно об одном гражданине в Италии, который заболел", - отметил министр.

"В целом у нас есть пять инфицированных граждан за границей - один в Италии, как я сказал, и еще 4 в Японии, уже выписаны из больницы. Их жизни ничего не угрожает", - добавил Кулеба

В начале марта в МИД рассказали о состоянии инфицированной украинки, которая находится в больнице "Котуньо".

Кулеба отдельно отметил, что МИД обещает поддержку украинцам, которые просрочили пребывание за границей из-за коронавируса. Он призвал граждан за рубежом в случае возникновения проблем обращаться по телефону горячей линии МИД: 044-238-16-57.

МИД также просит украинцев, которые запланировали поездку за границу, отказаться от своих планов из-за пандемии коронавируса.