Чешская компания произведет миллионы медицинских масок и откажется от прибыли

Чешский производитель текстиля Adler Czech предложил государству свои производственные мощности для производства медицинских масок и продаст их по себестоимости, не претендуя на прибыль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил член наблюдательного совета компании и акционер Adler Czech Мартин Гаусенблас.

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По его словам, предприятие готово производить до 2 миллионов масок ежедневно.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить себя соответствующей поставкой исходного материала. Покрой и техническая документация готовы. Цель заключается в том, чтобы никто не выходил без масок, чтобы предотвратить увеличение количества зараженных людей и краха системы здравоохранения. Зараженные люди не знают, что они больны и заразны, и потому распространяют инфекцию ", - написал он на своей странице в Facebook.

Он призвал другие компании и частные лица взять на себя свою ответственность и помочь преодолеть критическую ситуацию, вызванную пандемией.

"Подумайте, как вы можете помочь обществу. Пожалуйста, сейчас не время загребать деньги. Каждый может помочь собственным делом", - призвал акционер Adler Czech.

В стране катастрофически не хватает масок. Недавно мэр Праги пожаловался на то, что на весь город нашлось всего 50 масок. Министр здравоохранения заявил о нехватке 1 миллиона масок для населения.

В Чехии подтвержден 231 случай заболевания граждан на COVID-19.