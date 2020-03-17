Коронавирус: французы заполняют форму с объяснениями перед выходом из дома

Франция обязала граждан объяснять выход из дома для противодействия распространению коронавируса. Изменения вступают в силу с 12:00 17 марта по местному времени.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В случае выхода из дома необходимо заполнить специальную форму и иметь ее с собой. В форме указан ограниченный набор причин для выхода из дома:

Читайте также Франция продлевает действие разрешений на пребывание в стране для украинцев и других иностранцев

- поездка на работу, в случаях, когда работать дистанционно невозможно;

- выход в магазин за продуктами первой необходимости;

- вопросы, связанные с состоянием здоровья;

- поездка по важным семейным вопросам (в частности, для помощи родственникам, которые нуждаются в заботе, уход за ребенком);

- короткая прогулка в одиночестве вблизи дома, для физических нагрузок или выгула домашних животных;

Причины возможно указать также на обычном листе бумаги, но он будет считаться имеющим юридическую силу.

По словам министра внутренних дел Кристофа Кастанье, штраф за отсутствие формы может составлять до 135 евро. Для контроля за соблюдением карантина привлекут около 100 тысяч правоохранителей.

Напомним, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайных мер для противодействия распространению коронавируса. Среди них уже назначенные выборы, а также транспортная блокада. С субботы во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и большинство магазинов.

Франция – на шестом месте в мире по количеству заражений и на третьем – в Европе (после Италии и Испании).

По оценкам правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году может упасть на 1%.