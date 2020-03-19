Канада готова прислать Украине оборудование и лекарства для пациентов с COVID-19

Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты для лечения инфицированных коронавирусом.

Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому, сообщает "Европейская правда".

Как рассказали в пресс-службе офиса президента, противодействие пандемии коронавируса стало основной темой разговора.

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Зеленский рассказал Трюдо о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты для лечения больных с COVID-19.

Оба лидера отметили готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержки в борьбе с распространением заболевания.

Трюдо также пообещал Владимиру Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Зеленский пожелав скорейшего выздоровления жене премьер-министра Канады Софи, которая заразилась коронавирусом.