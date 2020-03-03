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У Чехії зафіксували два нових випадки коронавірусу

Вівторок, 3 березня 2020, 11:14

У Чеській Республіці підтверджений п'ятий випадок коронавірусу нового типу. Госпіталізована жінка з Еквадору, у якої спочатку був негативний тест.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Жінка з Еквадору подорожувала з американкою, у якій коронавірусна інфекція була виявлена ​​в неділю. Вони обидві навчаються в Мілані.

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"Спочатку тест був негативним, але через два дні він був абсолютно позитивним. Жінка була в ізоляції з суботи, тому подальших контактів не було", - сказав міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

Жінки спочатку вилетіли з Мілана до Відня, звідки вони переїхали в Будапешт, потім в Брно і, нарешті, в Прагу. Вони шукали житло через сервіс Airbnb.

Медики встановили контакти обох заражених іноземок. На карантині перебувають 18 пасажирів, водій автобуса, два водії таксі та офіціант ресторану.

Войтех заявив, що в цілому 236 осіб були перевірені на коронавірус в Чехії, і очікується 16 результатів тестів.

Раніше Рада національної безпеки Чехії вирішила призупинити польоти з та до Ломбардії – італійського регіону, де зафіксована найбільша кількість заражень.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

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Коронавірус Чехія
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