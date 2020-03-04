Зеленський обговорив з главою МЗС Канади розслідування збиття літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані.

Про це у середу повідомили в пресслужбі офісу глави держави, пише "Європейська правда".

Зокрема, на зустрічі йшлося про питання компенсації родичам загиблих, повне розслідування трагедії і дослідження "чорних скриньок".

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"Україна повністю відкрита в цьому питанні. І, за потреби, готова співпрацювати з міжнародними партнерами задля найповнішого отримання інформації з "чорних скриньок", - цитує пресслужба Зеленського.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня після днів заперечень іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак.

В лютому міністри 5 держав, чиї громадяни загинули на борту літака, зробили спільну заяву про те, що Іран нездатний розшифрувати чорні скриньки та має віддати їх на розшифрування іншій стороні.

Крім цього, міністри наголосили на необхідності провести кримінальне розслідування для притягнення винних до відповідальності, а також про потребу виплатити компенсації родинам загиблих.