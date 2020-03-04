Зеленский обсудил с главой МИД Канады расследование сбития самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Об этом в среду сообщили в пресс-службе офиса главы государства, пишет "Европейская правда".

В частности, на встрече речь шла о компенсации родственникам погибших, полном расследовании трагедии и исследовании черных ящиков.

"Украина полностью открыта в этом вопросе. И, при необходимости, готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации из черных ящиков", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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11 января после нескольких дней отрицания иранские военные официально признали, что "непредумышленно" сбили украинский пассажирский самолет.

В феврале министры пяти государств, чьи граждане погибли на борту самолета, сделали совместное заявление о том, что Иран неспособен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.

Кроме этого, министры отметили необходимость провести уголовное расследование для привлечения виновных к ответственности, а также о необходимости выплатить компенсации семьям погибших.