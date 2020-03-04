Канада и Украина: Иран должен безотлагательно дать доступ к черным ящикам самолета МАУ

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и глава МИД Украины Вадим Пристайко призвали Иран безотлагательно предоставить доступ к черным ящикам сбитого самолета МАУ, который до сих пор остается в распоряжении иранских властей.

Об этом они заявили на брифинге в Киеве в среду, сообщает "Европейская правда".

"Уже прошло более 30 дней с момента катастрофы и доступ к черным ящикам является очень важным и соответствует международному праву. Если мы не получим доступ, то международное законодательство нарушается", - сказал Шампань.

Он отметил, что доступ к бортовым самописцам должен быть предоставлен немедленно.

"У нас всех, у международного сообщества, есть вопрос, и мы ожидаем от Ирана ответов", - сказал канадский дипломат.

Призыв канадского коллеги поддержал и Пристайко, отметив, что Иран не в состоянии самостоятельно расшифровать черные ящики.

"На сегодняшний день уже прошло больше месяца (с тех пор как Иран начал исследовать ящики. - ЕП), и у нас есть достаточно оснований говорить о том, что Иран не имеет достаточно технических и человеческих возможностей, чтобы получить необходимую информацию", - сказал министр.

Читайте также

"Более того, у нас не только есть основания. Формально говоря, эти ящики принадлежат нам. Потому что сбитый самолет был наш", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января после нескольких дней отрицания иранские военные официально признали, что "непредумышленно" сбили украинский пассажирский самолет.

В феврале министры пяти государств, чьи граждане погибли на борту самолета, сделали совместное заявление о том, что Иран неспособен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.