У Британії хворих з коронавірусом вже 85

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Британії в середу зросла до 85, що стало найбільшим щоденним зростанням з моменту виявлення вірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кількість підтверджених випадків захворювання ще у вівторок складала 51 людину, показують дані Міністерства охорони здоров'я.

Читайте також У Брюсселі зафіксували перший випадок коронавірусу серед співробітників інституцій ЄС

У Британії поки що не зареєстровано жодної смерті від цього захворювання.

Нагадаємо, уряд Британії підготував план на випадок значного збільшення кількості хворих. 28-сторінковий документ вказує, що поліція та пожежні служби реагуватимуть тільки на найсерйозніші виклики, якщо їхній персонал значно скоротиться через коронавірус.

План також передбачає, що до п'ятої частини робочої сили в країні може бути відсутня на роботі, школи можуть закриватися, а літнім людям рекомендуватиметься не відвідувати соціальні збори.

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

Читайте також: "Втеча від стабільності: як коронавірус вплине на економіку світу, Європи та України"