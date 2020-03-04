В Британии больных с коронавирусом уже 85

Число подтвержденных случаев коронавируса в Британии в среду выросло до 85, что стало самым большим ежедневным ростом с момента обнаружения вируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Число подтвержденных случаев заболевания еще во вторник составляло 51 человек, показывают данные Министерства здравоохранения.

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В Британии пока не зарегистрировано ни одной смерти от этого заболевания.

Напомним, правительство Великобритании подготовило план на случай значительного увеличения количества больных. 28-страничный документ указывает, что полиция и пожарные службы будут реагировать только на серьезные вызовы, если их персонал значительно сократится из-за коронавируса.

План также предусматривает, что до пятой части рабочей силы в стране может отсутствовать на работе, школы могут закрываться, а пожилым людям рекомендоваться не посещать общественные мероприятия.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Евросоюзе повысили уровень коронавирусного риска с "умеренного" до "высокого".

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