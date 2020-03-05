Перший європеєць заразився коронавірусом 24 січня у Німеччині - звіт

33-річний громадянин Німеччини, ймовірно, був першим європейцем, який заразився інфекцією нового коронавірусу і передав її.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське видання Corriera dela Serra.

Німецькі лікарі 5 березня опублікували дані про пацієнта в Медичному журналі Нової Англії. У цього чоловіка 24 січня з'явилися респіраторні симптоми і висока температура. Пізніше симптоми ослабли і він повернувся на роботу 27 січня.

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Також з'ясувалося, що 20 і 21 січня він був присутній на нарадах, на які приїхала його колега з Шанхая, і яка перебувала Німеччини з 19 по 22 січня без будь-яких проявів хвороби.

Однак жінка відчула себе погано під час зворотного рейсу в Китай, де 26 січня у неї була виявлена ​​позитивна реакція на коронавірус.

27 січня вона повідомила своїм німецьким партнерам про свій позитивний результат, і в Німеччині почали перевіряти людей, які контактували з нею, в тому числі 33-річного чоловіка, у якого виявили позитивний тест на вірус, хоча зараз у нього немає симптомів.

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28 січня у трьох інших співробітників тієї ж компанії виявили позитивний тест на вірус.

"Слід зазначити, що інфекція, ймовірно, передавалася під час інкубаційного періоду, коли симптоми були м'якими і неспецифічними", - пишуть автори дослідження.

"У цьому контексті той факт, що вірус був виявлений в значних кількостях в мокроті людини навіть в період реконвалесценції (одужання. - Ред.), створює проблему перенесення вірусу навіть після зникнення симптомів", - відзначили медики.