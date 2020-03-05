Первый европеец заразился коронавируса 24 января в Германии – отчет

33-летний гражданин Германии, вероятно, был первым европейцем, который заразился инфекцией нового коронавируса и передал ее дальше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское издание Corriera dela Serra.

Немецкие врачи 5 марта опубликовали данные о пациенте в Медицинском журнале Новой Англии. У этого человека 24 января появились респираторные симптомы и высокая температура. Позже симптомы ослабли, и он вернулся на работу 27 января.

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Также выяснилось, что 20 и 21 января он присутствовал на совещаниях, на которые приехала его коллега из Шанхая, находившаяся в Германии с 19 по 22 января без каких-либо проявлений болезни.

Однако женщина почувствовала себя плохо во время обратного рейса в Китай, где 26 января у нее была обнаружена положительная реакция на коронавирус.

27 января она сообщила об этом своим немецким партнерам, и в Германии начали проверять людей, контактировавших с ней, в том числе 33-летнего мужчину, у которого обнаружили положительный тест на вирус, хотя сейчас у него нет симптомов.

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28 января у трех других сотрудников той же компании выявили положительный тест на вирус.

"Следует отметить, что инфекция, вероятно, передавалась во время инкубационного периода, когда симптомы были мягкими и неспецифическими", - пишут авторы исследования.

"В этом контексте тот факт, что вирус был обнаружен в значительных количествах в мокроте человека даже в период реконвалесценции (выздоровления. - Ред.), создает проблему переноса вируса даже после исчезновения симптомов", - отметили медики.