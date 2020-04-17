Автобуси Лондона змінюють схему входу-виходу пасажирів, щоб убезпечити водіїв

Автобуси Лондона змінюють схему входу-виходу пасажирів через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Автобуси Лондона тимчасово змінюють схему входу-виходу пасажирів у зв'язку з епідемією коронавірусу. З понеділка вхід до салону дозволяється тільки через середні двері – щоб пасажири не проходили поруч з місцем водія, розташованим одразу біля передніх дверей автобуса.

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Також пасажирів просять не підходити до валідаторів, розташованих поруч з водієм.

"Я продовжу робити усе можливо, щоб забезпечити нашим героїчним працівникам громадського транспорту максимальну безпеку", - зазначив мер Лондона Садік Хан.

Він також закликав містян не подорожувати будь-яким видом транспорту без нагальної потреби.

Громадський транспорт Лондона зараз працює тільки для працівників критичної інфраструктури, які продовжуть їздити на роботу.

Нагадаємо, вчора Британія ще на три тижні продовжила дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією.

На 16 квітня, в країні від коронавірусу померли 13729 хворих, добова кількість загиблих вперше за 4 дні знову перевищила 800. Кількість підтверджених заражень коронавірусом перевищила 103 тисячі.

За словами міністра охорони здоров'я, країна навряд чи зможе повністю відмовитися від заходів безпеки раніше, ніж буде винайдена вакцина від коронавірусу.