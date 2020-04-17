Автобусы Лондона меняют схему входа-выхода пассажиров, чтобы обезопасить водителей

Автобусы Лондона меняют схему входа-выхода пассажиров из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Автобусы Лондона временно меняют схему входа-выхода пассажиров в связи с эпидемией коронавируса. С понедельника вход в салон разрешается только через среднюю дверь - чтобы пассажиры не проходили рядом с местом водителя, расположенным сразу у передних дверей автобуса.

Читайте также В Великобритании 99-летний ветеран собрал более 8 млн евро на помощь медикам

Также пассажиров просят не подходить к валидаторам, расположенным рядом с водителем.

"Я продолжу делать все возможно, чтобы обеспечить нашим героическим работникам общественного транспорта максимальную безопасность", - отметил мэр Лондона Садик Хан.

Он также призвал горожан не предпринимать никаких путешествий любым видом транспорта без необходимости.

Общественный транспорт Лондона сейчас работает только для работников критической инфраструктуры, продолжают ездить на работу.

Напомним, вчера Великобритания еще на три недели продлила действие действующих карантинных мероприятий в связи с пандемией.

На 16 апреля, в стране от коронавируса умерли 13729 больных, суточное количество погибших впервые за 4 дня снова превысила 800. Количество подтвержденных заражений коронавируса превысила 103 000.

По словам министра здравоохранения, страна вряд ли сможет полностью отказаться от мер безопасности раньше, чем будет изобретена вакцина от коронавируса.