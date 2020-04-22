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В Германии от коронавируса выздоровели почти 100 тысяч человек

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В Германии от коронавируса выздоровели почти 100 тысяч человек

Среда, 22 апреля 2020, 08:46

По данным Института Роберта Коха, количество людей, выздоровевших от коронавируса в Германии, составляет около 99 400 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

За прошедшие 24 часа от вируса вылечились 4 200 инфицированных.

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Общее количество инфицированных в Германии достигло 145 694. За последние сутки вирус обнаружили в 2 237 человек - рост подтвержденных инфекций наблюдается второй день подряд.

Количество случаев смерти от коронавируса в Германии возросло почти до 4900, за минувшие сутки умер 281 человек.

Как сообщалось, Германия начнет открывать школы 4 мая, массовые мероприятия запрещены до конца лета.

20 апреля Германия ослабила карантин для небольших магазинов.

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