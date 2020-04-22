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Транспорт Лондона може залишитися без коштів до кінця місяця

Середа, 22 квітня 2020, 09:39

Транспорт Лондона може залишитися без грошей до кінця місяця, якщо не отримає державну підтримку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це повідомив мер Лондона Садік Хан.

За його словами, компанія "Транспорт для Лондона" (Transport for London), оператор, що забезпечує роботу всього громадського транспорту міста, може залишитися без коштів у зв’язку з великим зниженням пасажиропотоку під час карантину.  

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Мер розповів, що оператор транспорту веде перемовини з урядом щодо державної підтримки, але може мати проблеми з виплатою заробітних плат і продовженням роботи, якщо питання не вирішиться.

Зараз підприємство продовжує роботу завдяки резервним коштам.

Нагадаємо, 16 квітня Велика Британія ще на три тижні продовжила карантинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу. 

За даними на вечір 21 квітня, загальна кількість загиблих від коронавірусу у лікарнях зросла до 17 337, кількість інфікованих перевищила 129 тисяч.

При цьому дані Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.

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Коронавірус Карантин Велика Британія
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