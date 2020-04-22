Транспорт Лондона может остаться без средств к концу месяца

Транспорт Лондона может остаться без денег к концу месяца, если не получит государственную поддержку.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом сообщил мэр Лондона Садик Хан.

По его словам, компания "Транспорт для Лондона" (Transport for London), оператор, обеспечивающий работу всего общественного транспорта города, может остаться без средств в связи со значительным снижением пассажиропотока во время карантина.

Мэр рассказал, что оператор транспорта ведет переговоры с правительством о государственной поддержке, но может иметь проблемы с выплатой заработных плат и продолжением работы, если вопрос не решится.

Сейчас предприятие продолжает работу благодаря резервным средствам.

Напомним, 16 апреля Великобритания еще на три недели продолжила карантин в связи с эпидемией коронавируса.

По данным на вечер 21 апреля, общее количество умерших от коронавируса в больницах выросло до 17 337, количество инфицированных превысило 129 000.

При этом данные Управления национальной статистики свидетельствуют, что настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавирусом в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля.

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