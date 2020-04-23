Греция продлила карантин до 4 мая
Правительство Греции продлило до 4 мая ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса в стране.
Об этом заявил представитель правительства Стелиос Пецас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Пецас заявил, что новый план постепенной отмены некоторых ограничений будет объявлен премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в начале следующей недели, возможно, в понедельник.
Ранее в Греции предложили ввести "паспорт здоровья" для туристов, подтверждающий, что человек не является носителем коронавируса.
Как сообщалось ранее, Европейская комиссия находится в процессе подготовки рекомендаций о возможности возобновления путешествий в пределах ЕС этим летом.
Также министры туризма стран Евросоюза 27 апреля обсудят возможные действия на национальном и европейском уровнях для быстрого восстановления туристического сектора, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.
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