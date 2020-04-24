Угорщина готується послаблювати карантин на початку травня

Угорщина збирається послаблювати карантинні обмеження на початку травня, план дій ще розробляють.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index, про це заявив прем’єр країни Віктор Орбан.

"З наступних вихідних почнуть діяти нові правила, зараз ми їх активно розробляємо", - розповів Віктор Орбан.

Він зазначив, що надалі більше обмежень залишиться для осіб з груп ризику, зокрема, літніх людей. Регіонально, більше обмежень перший час залишатиметься у великих містах, тому що саме там найбільший ризик повторного спалаху.

Після 4 травня, додав він, країні "доведеться жити разом з вірусом", і для цього потрібні будуть постійні заходи безпеки та готовність медичної системи до зростання кількості нових випадків.

Угорський прем’єр додав, що буде стежити за розвитком ситуації у сусідній Австрії, яка вже почала послаблювати карантинні обмеження.

Орбан висловив сподівання, що до кінця року економіка країни зможе відновитися до рівня, на якому була до епідемії, та пообіцяв, що "буде створено стільки ж робочих місць, скільки було зруйновано внаслідок епідемії".

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Нагадаємо, 30 березня парламент Угорщини надав уряду Віктора Орбана для управління надзвичайною ситуацією через коронавірус.

Це рішення викликало жорстку критику у країнах ЄС. Зокрема, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що впроваджені членами ЄС надзвичайні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу не повинні бути безстроковими.

Лідер Європейської народної партії Дональд Туск назвав рішення Угорщини про запровадження безстрокового надзвичайного стану "морально неприйнятним".

Водночас, у підсумку уряд Угорщини приєднався до "антиорбанівської" заяви 16 країн-членів ЄС, які висловили стурбованість щодо небезпеки для верховенства права і основних прав людини у зв’язку з деякими коронавірусними обмеженнями.