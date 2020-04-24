Греция просит Брюссель восстановить путешествия "как можно скорее"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 23 апреля призвал Европейскую комиссию разработать план восстановления поездок "как можно скорее".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, об этом заявили источники в греческом правительстве.

Выступая на видеоконференции лидеров ЕС Мицотакис, как сообщается, заявил, что единый рынок ЕС существует не только для свободного перемещения товаров, но и для перемещения людей.

Читайте также Греция продлила карантин до 4 мая

"Нам необходимо прийти к общему пониманию относительно передвижения людей", - сказал он, добавив, что туризм на юге Европы нуждается в поддержке.

Туризм составляет около пятой части экономики Греции и более четверти рабочих мест.

Вопреки осторожному подходу в середине апреля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен недавно сказала португальскому телеканалу SIC, что она положительно настроена в отношении отпусков этим летом - в "умный" способ.

Ранее в Греции предложили ввести "паспорт здоровья" для туристов, подтверждающий, что человек не является носителем коронавируса.

Европейская комиссия находится в процессе подготовки рекомендаций о возможности восстановления путешествий в пределах ЕС этим летом.