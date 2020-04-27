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Албанія відкрила магазини та послабила заборону на авто 

Понеділок, 27 квітня 2020, 15:22

У понеділок в Албанії знову запрацювали магазини, а людям дозволили більше часу проводити на вулиці. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Exit News.

Міністр охорони здоров'я Огерта Манастірліу у неділю оголосила про послаблення карантинних заходів, яке відбуватиметься поступово і буде розділено на чотири етапи.

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Спортивні та квіткові магазини, магазини взуття та одягу, меблів, електроніки з понеділка 27 квітня можуть працювати за умови, що вони забезпечують стандарти соціального дистанціювання та гарантують суворі гігієнічні заходи.

Албанцям, які повинні отримати дозвіл на пересування в спеціальному додатку, тепер дозволено виходити з дому протягом двох годин на день, а не півтори, як було раніше. 

Робота таксі відновлюється за умови перевезення лише одного пасажира.

Крім того, обмежувальні заходи щодо пересування людей і використання автомобілів будуть ослаблені в 11 містах, де рівень ризиків оцінюється як низький. У цих містах також пом’якшена комендантська година.

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Люди, які бажають пересуватися особистими транспортними засобами у цих містах, зможуть робити це в межах району чи відповідних муніципалітетів з 09:30 до 17:30, перевозячи лише одного пасажира.

Парки залишаться закритими навіть у містах з низьким рівнем ризику зараження.

Албанія зареєструвала 28 випадків смерті від COVID-19 та 726 підтверджених випадків коронавірусу, з яких 410 осіб одужали.

В середині березня влада Албанії запровадила надзвичайно жорсткі заходи через коронавірус, серед яких – заборона на використання авто.

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