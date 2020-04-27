Албания открыла магазины и ослабила запрет на авто

В понедельник в Албании вновь заработали магазины, а людям разрешили больше времени проводить на улице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Exit News.

Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу в воскресенье объявила об ослаблении карантинных мер, которое будет происходить постепенно и будет разделено на четыре этапа.

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Спортивные и цветочные магазины, магазины обуви и одежды, мебели, электроники с понедельника 27 апреля могут работать при условии, что они обеспечивают стандарты социального дистанцирования и гарантируют строгие гигиенические мероприятия.

Албанцам, которые должны получить разрешение на передвижение в специальном приложении, теперь разрешено выходить из дома в течение двух часов в день, а не полтора, как было раньше.

Работа такси восстанавливается при условии перевозки только одного пассажира.

Кроме того, ограничительные меры относительно передвижения людей и использования автомобилей будут ослаблены в 11 городах, где уровень рисков оценивается как низкий. В этих городах также смягчен комендантский час.

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Люди готовы передвигаться личными транспортными средствами в этих городах, смогут делать это в пределах района или соответствующих муниципалитетов с 09:30 до 17:30, перевозя только одного пассажира.

Парки останутся закрытыми даже в городах с низким уровнем риска заражения.

Албания зарегистрировала 28 случаев смерти от COVID-19 и 726 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 410 человек выздоровели.

В середине марта власти Албании ввели очень жесткие меры из-за коронавируса, среди которых - запрет на использование авто.