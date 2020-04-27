Мер Праги підтвердив, що перебуває під охороною через ймовірну загрозу з РФ

Мер Праги Зденек Гржиб підтвердив, що перебуває під охороною поліції через інформацію про ймовірну підготовку замаху на його життя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гржиб розказав в інтерв'ю російському виданню "Ехо Москви".

"З того, що я можу сказати вам, це те, що спостереження зараз ведеться не тільки за мною. Мій будинок оточений охороною, тому що це ризик не тільки для мене, але і для моєї сім'ї", - сказав Гржиб.

На прохання підтвердити інформацію про те, що на нього готувався замах людиною з дипломатичним паспортом Росії, Гржиб відповів: "Все, що я можу сказати, це те, що встановлено це було під час католицького Великодня. Значить, більше ніж два тижні тому".

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Він не став коментувати інформацію про хід слідства, а також прямо не вказав на можливу причетність російських спецслужб.

Гржиб прокоментував рішення про знесення пам'ятника маршалу Конєву, після чого і з’явилася інформація про ймовірну загрозу його життю.

"Як мер Праги, я все ж не можу втручатися в рішення районів, тому що пам'ятник маршалу Конєву це майно одного з районів. Я розумію, що в інших країнах інакше влаштована ця система, але я дотримуюся нашої конституції. І поки вона існує, я буду дотримуватися її", - сказав він.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сьогодні в коментарі ТАСС заявив, що не знає про розслідування чеського журналу Respekt, але вважає його схожим на "качку".

Нагадаємо, чеське видання Respekt розповіло деталі про приїзд представника російської спецслужби до Праги, після якого мер міста та голови двох районів отримали охорону.

Повідомляється, що російський спецагент прибув в аеропорт Вацлава Гавела з Росії три тижні тому. У нього був російський дипломатичний паспорт.

Чеські силовики, зазначає видання, знали про приїзд росіянина, та оцінили, що він може становити ризик для кількох чеських політиків, чиї дії в останні місяці спровокували гнів Москви.

Мова про Ондржея Колара, голову 6 району Праги, в якому було демонтовано пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, а також мера Праги Зденека Гржиба, чий кабінет розпорядився переіменувати площу перед російським посольством на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.