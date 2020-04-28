Население Германии широко поддерживает введенный масочный режим

По данным опроса YouGov, две трети немцев поддерживают масочный режим, введенный по всей стране для замедления распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Ношение масок в магазинах и в общественном транспорте теперь является обязательным во всех немецких федеральных землях.

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Опрос показал, что 67% респондентов полностью поддерживают и соблюдают правила защиты рта и носа.

15% заявили, что поддерживают новое требование частично. Около 4% опрошенных отметили, что готовы бойкотировать эту меру. 7% респондентов сообщили, что не могут соблюдать правила, потому что они не купили маску или не могли ее сделать.

В опросе YouGov приняли участие 2045 человек в период с 24 по 27 апреля.

Напомним, Греция введет масочный режим в закрытых общественных местах.

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